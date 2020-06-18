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В Офисе президента рассказали о состоянии жены Зеленского

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 14:50
В Офисе президента рассказали о состоянии жены Зеленского
Фото: Елена Зеленская (РБК-Украина)

Зеленский завтра снова пройдет проверку на коронавирус

Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию.

Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

Напомним, коронавирус у жены президента подтвердили на прошлой неделе, ее сразу же изолировали от семьи.

На этой неделе Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу.

После обнаружения коронавируса у жены, Зеленский перешел на особый режим работы и ограничил встречи.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Елена ЗеленскаяОфис президентаКоронавирус
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