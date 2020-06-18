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У Данилова не выявили коронавирус после случая в СНБО

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 11:22
У Данилова не выявили коронавирус после случая в СНБО
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Секретарь СНБО не заразился коронавирусом

Тест на коронавирус секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилова показал отрицательный результат. Тест был сделан после того, как COVID-19 подтвердили у одного из сотрудников СНБО.

Об этом Данилов сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, результаты теста были известны еще вчера.

"Тест отрицательный. Конечно, это хорошая новость. Если бы он был положительный, об этом бы уже все знали", - отметил Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что у сотрудника аппарата СНБО обнаружили коронавирус, и часть аппарата перешла на удаленный режим работы.

На прошлой неделе появилась информация о вспышке коронавируса в Офисе президента и украинском правительстве. Однако в итоге данные не подтвердились, по прилету из Парижа министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак сдали тесты, результаты оказались отрицательными.

Отметим, на этой неделе госпитализировали жену президента Украины Елену Зеленскую. До этого стало известно о ее заражении коронавирусом, теперь ее перевели на стационар. У нее диагностирована двусторонняя пневмония.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины СНБОCOVID-19Коронавирус
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