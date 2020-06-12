ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 14:05
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Фото: Елена Зеленская (РБК-Украина)

Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование

Жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование, их результаты отрицательные.

В ОП говорят, что Елена Зеленская придерживалась карантина и проходила тестирование на коронавирус регулярно. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно заразилась первая леди - пока неизвестно. В Офисе президента заявили, что проводится эпидемиологическое расследование.

Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования, им советуют пройти тестирование.

Вместе с тем, Елена Зеленская написала в своем Instagram, что находится на амбулаторном лечении. Ее изолированно от других членов семьи.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость", - сообщила она.

Напомним, ранее президент говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы люди поняли опасность COVID-19. Однако его отговорили.

Отметим, в апреле этого года сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

Добавим, в Украине второй день подряд фиксируют большое количество новых случаев коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь