У співробітника ВАКС виявили коронавірус: загрози роботі суду немає

Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Суд продовжує працювати у штатному режимі

У одного з працівників Вищого антикорупційного суду (ВАКС) перший тест на коронавірус показав позитивний результат. Загрози здійснення правосуддя немає.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

У суді зазначили, що наразі проводиться посилена дезінфекція приміщень, а також встановлюються контактні особи, після чого вони будуть відправлені на самоізоляцію.

"У одного працівника ВАКС перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений. Разом з тим, загрози здійсненню немає суду, всі приміщення суду працюють у штатному режимі з дотриманням маскового режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, днями коронавірус був підтверджений у одного з працівників Ради національної безпеки і оборони, після чого частина апарату перейшла на онлайн-режим роботи.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що 12 червня коронавірус підтвердили у дружини президента Володимира Зеленського Олени.

Вона була госпіталізована до лікарні з пневмонією середньої тяжкості 16 червня та знаходиться у стабільному стані.

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Автор: Игорь Литвиненко