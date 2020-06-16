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В СНБО выявили коронавирус: Данилов сдал тест

Новости » Коронавирус     16.06.2020 - 22:32
В СНБО выявили коронавирус: Данилов сдал тест
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Сотрудники аппарата СНБО уже сдали тесты на COVID-19

У сотрудника аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) обнаружили коронавирус. В связи с этим часть аппарата СНБО перешла на онлайн-режим работы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что уже сдал тест на COVID-19, хотя и не контактировал с инфицированным сотрудником.

"Да, действительно коронавирусом заболел один работник аппарата СНБО. Эпидрасследование уже начато и оно продолжается. Я с ним не контактировал. Но я сдал тест на коронавирус. Результатов еще нет. Возможно, они будут ближе к утру", - сообщил Данилов.

Он отметил, что на особый режим работы переходит только то подразделение, где работал инфицированный сотрудник.

"Весь аппарат - 160 человек не может уйти с работы из-за одного человека. Люди с которыми он контактировал, они сейчас на этом эпидрасследовании. У них отдельное помещение потому и отдельная ситуация. Мы такую информацию, что весь СНБО на особом режиме не давали никогда", - пояснил Данилов.

Напомним, на прошлой неделе коронавирусом заболела жена президента Владимира Зеленского Елена, при этом сам президент и их дети показали негативный результат на COVID-19.

Сегодня, 16 июня, Елену Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу, у нее двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины СНБОКоронавирус
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