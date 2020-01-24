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Співробітництво "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn допоможе позбавитися від корупції, - бізнесмен

Новини » Економіка     24.01.2020 - 17:19
Співробітництво "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn допоможе позбавитися від корупції, - бізнесмен
Фото: швидкісний потяг (depositphotos.com)

Мультинаціональні компанії приводять з собою певні позитивні стандарти

Співпрацю "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn, анонсовану прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, може допомогти державній компанії побороти корупцію, що, в результаті, позитивно позначиться на її прибутковості. Таку думку висловили представники українського бізнесу, коментуючи для LIGA.net наслідки передбачуваного партнерства УЗ і Deutsche Bahn.

Так, співвласник і СЕО порту TIS Андрій Ставніцер вважає, що мультинаціональні компанії приводять з собою стандарти, правильний, чистий лобізм, тиск посольств і адекватно працюючі наглядові ради.

"Якщо такі компанії порушують антикорупційні стандарти, їх переслідують по всьому світу. Співпраця з іноземцями - шлях очищення від корупції, і нам варто йти по ньому набагато швидше, ніж ми робимо до цих пір. Думаю, будь-яка взаємодія з міжнародним, високоефективним оператором буде корисно для УЗ", - додав Ставніцер.

На його думку, "Укрзалізниця" довгий час була "розмінною монетою" у політичних переговорах, що призводило до частої зміни не тільки керівництва, а й регіональних керівників. Все це, вважає Ставніцер, негативно позначалося на ефективності роботи компанії.

У свою чергу, засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа також погодився з цією думкою. За його словами, зовнішній незалежний консультант або менеджер міг би допомогти компанії вирішити проблеми з ефективністю компанії набагато швидше.

"Основна допомогу від німецьких фахівців для УЗ може полягати в тому, що вони зможуть переконати уряд перетворити "Укрзалізницю" в компанію орієнтовану на прибуток. Якщо наші залізничники і чиновники будуть прислухатися до рекомендацій німецьких фахівців, позитивний ефект для компанії може скласти близько 10 млрд грн на рік", - відзначив Ігор Мазепа.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

За словами Гончарука, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. Пізніше прем'єр запевнив, що співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж або передача в концесію "Укрзалізниці".

Гончарук назвав дату підписання договору з Deutsche Bahn Deutsche Bahn може зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці" в лютому
Новини України УкрзалізницяОлексій Гончарук
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