Гончарук назвал дату подписания договора с Deutsche Bahn

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Подписание договора состоится 5 февраля в Киеве

Украинское правительство планирует подписать договор о сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn 5 февраля. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, после подписания договора немецкий железнодорожный оператор будет предоставлять консультативные услуги "Укрзализныце". При этом сама УЗ останется в полной собственности Украины.

"Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве", - написал Гончарук.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

По словам Гончарука, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Позже премьер заверил, что сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци".