Сотні знищених дронів та десятки ракет: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки

Російські війська сьогодні вночі, 19 липня, запустили по Україні 344 дрони та десятки ракет різних типів. Переважну більшість ворожих цілей захисникам неба вдалось знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Загалом, зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей, тобто локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Атака на Україну

У ніч на 19 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог застосував десятки дронів і ракет, атакуючи щонайменше кілька регіонів. Найскладнішою була ситуація в Одесі, де через влучання дронів виникла масштабна пожежа в житловому будинку.

Під удар потрапив і Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та будинків. На щастя, постраждалих не було.

На Сумщині росіяни цілили по Шосткинській громаді. За словами місцевої влади, це була одна з наймасштабніших нічних атак по регіону за останній час.

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