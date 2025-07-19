Сотні знищених дронів та десятки ракет: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки
Російські війська сьогодні вночі, 19 липня, запустили по Україні 344 дрони та десятки ракет різних типів. Переважну більшість ворожих цілей захисникам неба вдалось знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 19 липня противник атакував 379-ма засобами повітряного нападу:
- 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ (близько 200 з них – "шахеди");
- 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської області РФ, ТОТ Криму);
- 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово РФ);
- 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської області РФ).
- Зазначається, що ворожий удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:
- 185 ударних БпЛА типу Shahed;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 7 крилатих ракет Іскандер-К;
- 9 крилатих ракет Х-101.
Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей, тобто локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.
Загалом, зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.
Атака на Україну
У ніч на 19 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог застосував десятки дронів і ракет, атакуючи щонайменше кілька регіонів. Найскладнішою була ситуація в Одесі, де через влучання дронів виникла масштабна пожежа в житловому будинку.
Під удар потрапив і Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та будинків. На щастя, постраждалих не було.
На Сумщині росіяни цілили по Шосткинській громаді. За словами місцевої влади, це була одна з наймасштабніших нічних атак по регіону за останній час.
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