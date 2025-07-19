ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)

Одеса, Субота 19 липня 2025 05:52
UA EN RU
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео) Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок нічного удару дронів по багатоповерховому будинку в Одесі горіли кілька поверхів. Одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Росія атакувала Одесу. Загинула одна людина. Унаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверх 9-поверхового житлового будинку", - повідомили в ДСНС.

Зазначено, що рятувальники спільно з добровольцями ліквідували займання. Із палаючих квартир було врятовано п'ятьох осіб. Одна жінка загинула на місці.

"Із пошкоджених квартир було евакуйовано домашніх тварин. Інформація про постраждалих встановлюється", - додали в ДСНС, показавши кадри з наслідками нічної атаки.

Удар по Україні 19 липня

Ще 18 липня росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Через загрозу ворожого удару було оголошено масштабну тривогу.

Вночі в Києві внаслідок атаки дронів було зафіксовано перші наслідки - уламок безпілотника впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі пролунали вибухи, після чого стало відомо про те, що через влучання ворожого дрона загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
Новини
За добу майже 140 зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
За добу майже 140 зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні