Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)

Унаслідок нічного удару дронів по багатоповерховому будинку в Одесі горіли кілька поверхів. Одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС ).

"Із пошкоджених квартир було евакуйовано домашніх тварин. Інформація про постраждалих встановлюється", - додали в ДСНС, показавши кадри з наслідками нічної атаки.

Зазначено, що рятувальники спільно з добровольцями ліквідували займання. Із палаючих квартир було врятовано п'ятьох осіб. Одна жінка загинула на місці.

"Росія атакувала Одесу. Загинула одна людина. Унаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверх 9-поверхового житлового будинку", - повідомили в ДСНС.

Удар по Україні 19 липня

Ще 18 липня росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Через загрозу ворожого удару було оголошено масштабну тривогу.

Вночі в Києві внаслідок атаки дронів було зафіксовано перші наслідки - уламок безпілотника впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі пролунали вибухи, після чого стало відомо про те, що через влучання ворожого дрона загинула жінка.

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