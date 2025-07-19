Сотни уничтоженных дронов и десятки ракет: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки

Российские войска сегодня ночью, 19 июля, запустили по Украине 344 дрона и десятки ракет различных типов. Подавляющее большинство вражеских целей защитникам неба удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В общем, зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.

Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, то есть локально потеряны, или подавлены РЭБ.

Атака на Украину

В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг применил десятки дронов и ракет, атакуя по меньшей мере несколько регионов. Самой сложной была ситуация в Одессе, где из-за попадания дронов возник масштабный пожар в жилом доме.

Под удар попал и Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры и домов. К счастью, пострадавших не было.

На Сумщине россияне целились по Шосткинской общине. По словам местных властей, это была одна из самых масштабных ночных атак по региону за последнее время.

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