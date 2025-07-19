Сотни уничтоженных дронов и десятки ракет: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки
Российские войска сегодня ночью, 19 июля, запустили по Украине 344 дрона и десятки ракет различных типов. Подавляющее большинство вражеских целей защитникам неба удалось уничтожить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В ночь на 19 июля противник атаковал 379-ю средствами воздушного нападения:
- 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ (около 200 из них - "шахеды");
- 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской области РФ, ВОТ Крыма);
- 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков - Миллерово РФ);
- 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области РФ).
- Отмечается, что вражеский удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, то есть локально потеряны, или подавлены РЭБ.
В общем, зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.
Атака на Украину
В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг применил десятки дронов и ракет, атакуя по меньшей мере несколько регионов. Самой сложной была ситуация в Одессе, где из-за попадания дронов возник масштабный пожар в жилом доме.
Под удар попал и Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры и домов. К счастью, пострадавших не было.
На Сумщине россияне целились по Шосткинской общине. По словам местных властей, это была одна из самых масштабных ночных атак по региону за последнее время.
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