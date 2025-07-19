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Росіяни протягом чотирьох годин атакували Шостку безпілотниками: які наслідки

Шостка, Субота 19 липня 2025 08:55
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Росіяни протягом чотирьох годин атакували Шостку безпілотниками: які наслідки Фото: окупанти масовано атакували Шостку (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Армія РФ в ніч на 19 масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області. Є пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку РФ. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА", - зазначив він.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"На місці працюють профільні служби - триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів", - йдеться у повідомленні.

Удар по Україні

В ніч на 19 липня росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого горіла багатоповерхівка. Загинула людина.

Також окупанти масовано вдарили по Павлограду ракетами та безпілотниками. Виникли пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

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Сумська область Війна в Україні Атака дронів
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