Росіяни протягом чотирьох годин атакували Шостку безпілотниками: які наслідки

Армія РФ в ніч на 19 масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області. Є пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку РФ. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА", - зазначив він. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. "На місці працюють профільні служби - триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів", - йдеться у повідомленні.