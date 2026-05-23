Сотні тисяч претендентів на грін-карту мусять виїхати з США через нові правила Трампа

Адміністрація Трампа зобов'язала претендентів на грін-карту покидати США і подавати документи з рідної країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Що змінилося
Раніше претенденти на постійне проживання могли подавати документи, перебуваючи в США.
Тепер Служба громадянства та імміграції зобов'язала їх повертатися додому на весь час розгляду - процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Передбачені виключення для "надзвичайних обставин".
Наслідки
Нове правило розлучатиме сім'ї, змушуватиме людей залишати роботу і руйнуватиме усталені зв'язки в громадах.
Критики вказують, що це вдарить насамперед по висококваліфікованих спеціалістах - лікарях, інженерах, дослідниках. У 2024 фіскальному році постійне проживання отримали близько 1,4 млн осіб.
Реакція
Нове правило вже зіткнулося з хвилею критики від юристів, законодавців і правозахисників. Директор з імміграційних досліджень Cato Institute назвав його "нелогічним" і попередив: воно відштовхне таланти до інших країн і зробить США менш конкурентоспроможними для бізнесу.
Демократичні конгресмени заявили, що Трамп "навмисно ускладнює легальну імміграцію".
Контекст
Нове правило - частина широкої кампанії адміністрації Трампа щодо обмеження як нелегальної, так і легальної імміграції. Раніше адміністрація скасувала тимчасовий захищений статус для кількох країн, зупинила прийом біженців і обмежила робочі та студентські візи.
Адміністрація Трампа послідовно ускладнює імміграцію до США. Раніше президент презентував "золоту грін-карту" за 5 млн доларів - програму для іноземних інвесторів, яка фактично провалилася у перші місяці роботи.
Також США запровадили плату за участь у лотереї грін-карт, яка раніше була безкоштовною.