UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сотні тисяч претендентів на грін-карту мусять виїхати з США через нові правила Трампа

03:17 23.05.2026 Сб
2 хв
Що змінилося у правилах отримання грін-карт і кого це зачепить?
aimg Катерина Коваль
Фото: рішення про ускладнення процедури вже зіткнулося з критикою (Getty Images)

Адміністрація Трампа зобов'язала претендентів на грін-карту покидати США і подавати документи з рідної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Трамп не проти називатися "тираном-диктатором" (відео)

Що змінилося

Раніше претенденти на постійне проживання могли подавати документи, перебуваючи в США.

Тепер Служба громадянства та імміграції зобов'язала їх повертатися додому на весь час розгляду - процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Передбачені виключення для "надзвичайних обставин".

Наслідки

Нове правило розлучатиме сім'ї, змушуватиме людей залишати роботу і руйнуватиме усталені зв'язки в громадах.

Критики вказують, що це вдарить насамперед по висококваліфікованих спеціалістах - лікарях, інженерах, дослідниках. У 2024 фіскальному році постійне проживання отримали близько 1,4 млн осіб.

Реакція

Нове правило вже зіткнулося з хвилею критики від юристів, законодавців і правозахисників. Директор з імміграційних досліджень Cato Institute назвав його "нелогічним" і попередив: воно відштовхне таланти до інших країн і зробить США менш конкурентоспроможними для бізнесу.

Демократичні конгресмени заявили, що Трамп "навмисно ускладнює легальну імміграцію".

Контекст

Нове правило - частина широкої кампанії адміністрації Трампа щодо обмеження як нелегальної, так і легальної імміграції. Раніше адміністрація скасувала тимчасовий захищений статус для кількох країн, зупинила прийом біженців і обмежила робочі та студентські візи.

Адміністрація Трампа послідовно ускладнює імміграцію до США. Раніше президент презентував "золоту грін-карту" за 5 млн доларів - програму для іноземних інвесторів, яка фактично провалилася у перші місяці роботи.

Також США запровадили плату за участь у лотереї грін-карт, яка раніше була безкоштовною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп