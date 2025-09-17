США вводить оплату за участь у лотереї "грін-карта". Скільки коштує "американська мрія"

Державний департамент США запроваджує новий електронний реєстраційний збір у розмірі 1 долара для всіх учасників лотереї Diversity Visa (DV), відомої як лотерея "грін-карт". Це перший раз, коли доведеться платити на етапі подання заявки, а не лише переможцям.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Bloomberg .

Хто і коли платить

З 16 жовтня 2025 року, всі особи, які реєструються в лотереї Diversity Visa (DV) (або "лотереї грін-карт"), повинні сплатити електронний реєстраційний збір у розмірі 1 долара. Оплату необхідно здійснити через авторизований портал уряду США під час реєстрації.

При цьому внесок у 330 доларів для переможців програми залишився без змін. Плата не повертається і не переноситься на наступні роки.

Навіщо запровадили новий збір

Мета нововведення - рівномірно розподілити адміністративні витрати програми, яка щороку обробляє десятки мільйонів заявок. Очікується, що новий збір допоможе зменшити шахрайство, скоротити кількість фальшивих заявок та покращити обробку даних.

За розрахунками Державного департаменту, нова плата забезпечить близько 25 мільйонів доларів додаткових доходів щорічно для підтримки роботи програми, оновлення систем та перевірок безпеки.

Що це означає для учасників

Для більшості людей плата в 1 долар є символічною, проте для заявників із країн з обмеженими ресурсами вона може створити труднощі. Також варто врахувати можливі комісії при міжнародних платежах.

Фахівці радять реєструватися лише через офіційний портал уряду США, підготувати цифрові фото та всі необхідні документи заздалегідь, щоб уникнути проблем під час подання заявки.

Окрім цього, для туристичних та інших неімміграційних віз вводиться додатковий збір Visa Integrity Fee у розмірі 250 доларів, який додається до стандартних 185 доларів. Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня 2025 року.