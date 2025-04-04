Трамп показав нову "золоту грін-карту": що дає і скільки коштує імміграція до США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

На новій карті зображено самого Трампа на фоні Статуї Свободи, саме через цей дизайн її вже охрестили "карткою Трампа". Вартість імміграційної картки складає 5 мільйонів доларів.

Як пише видання, програма базується на оновленій версії візи EB-5. Вона дозволяє отримати "грін-карту" іноземцям, які інвестують у США мінімум 1 мільйон доларів. Зауважимо, що "грін-карта" не прив’язує людину до конкретного роботодавця, а також дає свободу вибору місця працевлаштування.

Раніше міністр торгівлі США Говард Лутнік заявляв, що система дозволить залучити до 1 трильйона доларів, якщо всі 200 тисяч заявок будуть оплачені за новими правилами. Наразі черга на участь у програмі становить 250 тисяч осіб.

Цікаво і те, що раніше Трамп заявляв, що право на "золоту грін-карту" можуть отримати і російські бізнесмени. Відповідаючи на запитання журналіста, чи зможуть російські олігархи претендувати на отримання золотих карток, Трамп додав, що, можливо, ці люди матимуть на них право.

"Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми", - сказав він.

Що таке "грін-карта"

Грін-карта США - це офіційний документ, що надає іноземцю право на постійне проживання та роботу на території Сполучених Штатів. Власник грін-карти має статус постійного резидента (permanent resident) і може легально працювати, навчатися, відкривати бізнес, а також користуватися частиною соціальних прав, як-от медичне страхування. Грін-карта також є необхідним кроком на шляху до громадянства США, адже після кількох років проживання її власник може подати заяву на натуралізацію.

Отримати грін-карту можна кількома способами: через возз’єднання з родиною, працевлаштування, інвестування, гуманітарні програми або вигравши в щорічній лотереї Diversity Visa (DV Lottery). Існують також спеціальні програми для біженців, жертв насильства та інших уразливих категорій. Грін-карта має термін дії 10 років і потребує поновлення, хоча статус постійного резидента зберігається, доки не буде порушено умов проживання чи законодавства.