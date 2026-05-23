Сотни тысяч претендентов на грин-карту должны выехать из США из-за новых правил Трампа

03:17 23.05.2026 Сб
2 мин
Что изменилось в правилах получения грин-карт и кого это коснется?
aimg Екатерина Коваль
Фото: решение об усложнении процедуры уже столкнулось с критикой (Getty Images)

Администрация Трампа обязала претендентов на грин-карту покидать США и подавать документы из родной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что изменилось

Ранее претенденты на постоянное проживание могли подавать документы, находясь в США.

Теперь Служба гражданства и иммиграции обязала их возвращаться домой на все время рассмотрения - процесс, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Предусмотрены исключения для "чрезвычайных обстоятельств".

Последствия

Новое правило будет разлучать семьи, заставлять людей оставлять работу и разрушать устоявшиеся связи в общинах.

Критики указывают, что это ударит прежде всего по высококвалифицированным специалистам - врачам, инженерам, исследователям. В 2024 фискальном году постоянное проживание получили около 1,4 млн человек.

Реакция

Новое правило уже столкнулось с волной критики от юристов, законодателей и правозащитников. Директор по иммиграционным исследованиям Cato Institute назвал его "нелогичным" и предупредил: оно оттолкнет таланты в другие страны и сделает США менее конкурентоспособными для бизнеса.

Демократические конгрессмены заявили, что Трамп "намеренно усложняет легальную иммиграцию".

Контекст

Новое правило - часть широкой кампании администрации Трампа по ограничению как нелегальной, так и легальной иммиграции. Ранее администрация отменила временный защищенный статус для нескольких стран, остановила прием беженцев и ограничила рабочие и студенческие визы.

Администрация Трампа последовательно усложняет иммиграцию в США. Ранее президент представил "золотую грин-карту" за 5 млн долларов - программу для иностранных инвесторов, которая фактически провалилась в первые месяцы работы.

Также США ввели плату за участие в лотерее грин-карт, которая ранее была бесплатной.

