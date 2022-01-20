Сотни танков, грузовиков и казармы. Появились новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ. Российская Федерация продолжает наращивать свои войска и технику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:
На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также составы, груженные разной техникой.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации, чтобы оправдать свое возможное вторжение.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, заявлял об угрозе новой войны в Европе.