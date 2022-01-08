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Окружение с трех сторон: появилась новая карта скопления войск РФ возле Украины

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Суббота 08 января 2022 09:01
Окружение с трех сторон: появилась новая карта скопления войск РФ возле Украины Фото: Россия стягивает войска к Украине (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Новиков

Американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле Украины. Она составлена на основе информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Как отмечает издание, российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте отмечены рода войск и их численность, указаны виды техники. По предварительным данным, в район украинской границы стянуто около 100 000 российских военных.

Опрошенные NYT аналитики однозначно не утверждают, намерена ли Россия напасть на Украину, но подчеркивают, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все, что надо для масштабного вторжения.

На карте отмечены десятки основных скоплений российских войск с артиллерией тяжелой техникой и танками. В частности, три группы находятся недалеко от Воронежа, две группы - ближе к белорусской границе, еще одна - возле Волгограда, две - недалеко от оккупированного Донбасса, по одной в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму.

Окружение с трех сторон: появилась новая карта скопления войск РФ возле Украины

Фото: новая карта скопления войск РФ возле Украины

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.

Также стало известно, что на фоне угрозы вторжения администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

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