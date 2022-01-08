Окружение с трех сторон: появилась новая карта скопления войск РФ возле Украины

Американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле Украины. Она составлена на основе информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Как отмечает издание, российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте отмечены рода войск и их численность, указаны виды техники. По предварительным данным, в район украинской границы стянуто около 100 000 российских военных.

Опрошенные NYT аналитики однозначно не утверждают, намерена ли Россия напасть на Украину, но подчеркивают, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все, что надо для масштабного вторжения.

На карте отмечены десятки основных скоплений российских войск с артиллерией тяжелой техникой и танками. В частности, три группы находятся недалеко от Воронежа, две группы - ближе к белорусской границе, еще одна - возле Волгограда, две - недалеко от оккупированного Донбасса, по одной в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму.

Фото: новая карта скопления войск РФ возле Украины