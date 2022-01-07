Генсек НАТО о войсках России вокруг Украины: это риск новой войны в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на наращивание российских войск вокруг Украины. По его словам, сегодня существует риск начала новой войны в Европе.

"Российские военные продолжают свое наращивание возле Украины. Мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим приборы для ведения электронной борьбы. Когда все это объединено с российской риторикой, когда они не соглашаются с нашими требованиями. Если это все совместить, то это присылает нам месседж, что это риск нового военного конфликта в Европе",- сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить новую войну в Европе, нужно садиться за стол переговоров с Россией.