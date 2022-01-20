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Сотні танків, вантажівок та казарми. З'явилися нові супутникові знімки військ РФ біля України

Автор: Сергій Пишкін

Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів. Російська Федерація продовжує нарощувати свої війська та техніку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розташувала свої сили:

  • у Климово, який знаходиться за 13 км від України;
  • у Клинці - за 30 км від України;
  • у Єльні - за 135 км від України;
  • у Погонове - за 165 км від України.

На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також склади, що завантажені різною технікою.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може вдатися до провокації, аби виправдати своє можливе вторгнення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, заявляв про загрозу нової війни в Європі.

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