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Блинкен: Россия может создать провокацию, чтобы напасть на Украину

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 07 января 2022 21:05
Блинкен: Россия может создать провокацию, чтобы напасть на Украину Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины. Таким образом, по его мнению, Москва может оправдать новую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину - ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", - сказал Блинкен.

Напомним, Россия стянула к украинским границе более 100 тысяч военных. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об угрозе новой войны в Европе.

Как писало РБК-Украина, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что угроза вторжения России в Украину является новой проблемой для Европы.

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Войска РФ Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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