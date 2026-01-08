Сотні ДТП через негоду: які траси в Україні зараз найнебезпечніші

Сотні ДТП за добу

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, складна ситуація з опадами спостерігається в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях, а також місцями у Вінницькій та Житомирській.

У цих регіонах фіксують велику інтенсивність снігопадів, що безпосередньо впливає на безпеку руху. З початку доби на спецлінію 102/112 по всій країні надійшло:

319 повідомлень про ДТП по Україні, з них 47 - з потерпілими;

40 викликів у Києві, попередньо без травмованих.

Екіпажі патрульної поліції працюють на дорогах, регулюють рух, допомагають водіям і пішоходам та реагують на аварійні ситуації.

Де діють обмеження для вантажівок

Через негоду в кількох регіонах впровадили або продовжили обмеження руху великовагового транспорту.

На тлі негоди в кількох областях запровадили обмеження для великовагового транспорту. Зокрема, вони продовжують діяти на трасах М-06 Київ - Чоп та Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне в межах Рівненської області, а також на М-06 у Житомирській області в напрямку Рівного. Із 13:15 обмеження ввели і на Львівщині - на окремій ділянці М-06 у напрямку Рівненської області.

Водночас, обмеження вже скасували в Івано-Франківській області на ділянці дороги Р-21 Долина - Хуст.

Крім того, превентивно рух вантажівок обмежують у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях. У Волинській області з 13:40 обмежили рух вантажного та великогабаритного транспорту на автодорозі Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на відрізку з 94 по 130 кілометр. Водночас ці заходи не стосуються екстрених служб, дорожньої техніки, військового транспорту та карет швидкої допомоги.

Негода поширюється Україною

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України зазначають, що негода продовжує зміщуватися - після західних регіонів вона охоплює Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку області та далі рухається в бік Київської. Для координації дій працює спеціальний штаб, а дорожні служби переведені на цілодобовий режим.

Наразі для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно понад 970 одиниць техніки та більш як тисячу працівників. Дороги очищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами. На перевальних ділянках у Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу, температура там опустилася до -9 градусів.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що головний пріоритет у таких умовах - безпека людей і стабільна робота критичної інфраструктури. За його словами, у західних областях тривають сильні снігопади, у північних і центральних регіонах фіксують ожеледицю та крижаний дощ, а на сході - дощі, які також ускладнюють рух.

Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, уважно стежити за повідомленнями офіційних служб і бути максимально обережними на дорогах.

Що рекомендують водіям

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують, що працюють цілодобово й готові реагувати на надзвичайні ситуації, однак нагадують, що найкраща допомога у негоду - обачність самих водіїв.

Рятувальники рекомендують не вирушати без потреби в далекі поїздки. Якщо це неможливо, варто взяти з собою:

лопату і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі - жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла - термос з чаєм, ковдра або термоковдра;

павербанк й завантажити офлайн-карти.

Варто залишитися вдома, якщо побачили попередження про хуртовину або ожеледицю.