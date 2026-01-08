ua en ru
Завірюхи накриють майже всю Україну: синоптики попереджають про негоду завтра

Україна, Четвер 08 січня 2026 15:19
Фото: водіїв закликали нікуди не виїжджати через небезпеку на дорогах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Синоптики Укргідрометцентру попередили українців про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Штормовий вітер і завірюхи очікуються майже у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС у Facebook.

Вночі та вранці значний сніг і хуртовини очікуються у Києві, Київській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Дощі з мокрим снігом прогнозуються у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с та завірюхи накриють майже всі області України.

Зокрема, йдеться про Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

Через ожеледицю на дорогах оголошено І рівень небезпеки - у більшості областей України буде дуже слизько.

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте", - звернулись до українців у ДСНС.

Небезпечна погода в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду в Україні 8 січня. У низці областей очікують сильний сніг, хуртовини, ожеледицю та пориви вітру, місцями - снігові замети.

У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки, а в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях - помаранчевий. Негода може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

РБК-Україна також писало про ускладнення погоди в Україні через активний циклон, який 8-9 січня принесе сильний сніг, хуртовини, поривчастий вітер, ожеледь і налипання мокрого снігу в багатьох регіонах.

Після відходу циклону 10-11 січня в Україну зайде арктичне повітря, що призведе до різкого похолодання до -20…-23 градусів у низці областей та значних температурних контрастів по країні.

