Сотни ДТП из-за непогоды: какие трассы в Украине сейчас самые опасные

Сотни ДТП за сутки

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сложная ситуация с осадками наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также местами в Винницкой и Житомирской.

В этих регионах фиксируют большую интенсивность снегопадов, что непосредственно влияет на безопасность движения. С начала суток на спецлинию 102/112 по всей стране поступило:

319 сообщений о ДТП по Украине, из них 47 - с пострадавшими;

40 вызовов в Киеве, предварительно без травмированных.

Экипажи патрульной полиции работают на дорогах, регулируют движение, помогают водителям и пешеходам и реагируют на аварийные ситуации.

Где действуют ограничения для грузовиков

Из-за непогоды в нескольких регионах ввели или продлили ограничения движения тяжеловесного транспорта.

На фоне непогоды в нескольких областях ввели ограничения для тяжеловесного транспорта. В частности, они продолжают действовать на трассах М-06 Киев - Чоп и Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно в пределах Ровенской области, а также на М-06 в Житомирской области в направлении Ровно. С 13:15 ограничения ввели и на Львовщине - на отдельном участке М-06 в направлении Ровенской области.

В то же время, ограничения уже отменили в Ивано-Франковской области на участке дороги Р-21 Долина - Хуст.

Кроме того, превентивно движение грузовиков ограничивают в Киевской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. В Волынской области с 13:40 ограничили движение грузового и крупногабаритного транспорта на автодороге Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно на отрезке с 94 по 130 километр. В то же время эти меры не касаются экстренных служб, дорожной техники, военного транспорта и карет скорой помощи.

Непогода распространяется по Украине

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины отмечают, что непогода продолжает смещаться - после западных регионов она охватывает Ровенскую, Хмельницкую, Винницкую области и дальше движется в сторону Киевской. Для координации действий работает специальный штаб, а дорожные службы переведены на круглосуточный режим.

Сейчас для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано более 970 единиц техники и более тысячи работников. Дороги очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. На перевальных участках в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега, температура там опустилась до -9 градусов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что главный приоритет в таких условиях - безопасность людей и стабильная работа критической инфраструктуры. По его словам, в западных областях продолжаются сильные снегопады, в северных и центральных регионах фиксируют гололед и ледяной дождь, а на востоке - дожди, которые также затрудняют движение.

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, внимательно следить за сообщениями официальных служб и быть максимально осторожными на дорогах.

Что рекомендуют водителям

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напоминают, что работают круглосуточно и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, однако напоминают, что лучшая помощь в непогоду - осмотрительность самих водителей.

Спасатели рекомендуют не отправляться без надобности в дальние поездки. Если это невозможно, стоит взять с собой:

лопату и трос, чтобы освободиться из снежной ловушки;

зимний омыватель и полный бак горючего, чтобы согреть салон в случае остановки;

светоотражатели - жилет сделает вас заметным для других водителей в метель;

запас тепла - термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

павербанк и скачать офлайн-карты.

Стоит остаться дома, если увидели предупреждение о метели или гололеде.