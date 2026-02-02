Сотні будинків у Києві без опалення при -20: в яких районах найбільше

За її словами, більшість будинків без теплопостачання розташовані на правому березі столиці. Зокрема, йдеться про Солом'янський та Печерський райони.

У КМВА зазначають, що відповідні служби працюють над відновленням теплопостачання.

Варто додати, що за даними синоптиків, сьогодні вранці стовпчики термометрів у столиці показували -20 градусів, а вдень температура максимально підніметься лише до -14 градусів.