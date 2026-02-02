Сотни домов в Киеве без отопления при -20: в каких районах больше всего

По ее словам, большинство домов без теплоснабжения расположены на правом берегу столицы. В частности, речь идет о Соломенском и Печерском районах.

В КГГА отмечают, что соответствующие службы работают над восстановлением теплоснабжения.

Стоит добавить, что по данным синоптиков, сегодня утром столбики термометров в столице показывали -20 градусов, а днем температура максимально поднимется лишь до -14 градусов.