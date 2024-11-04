Сотні артсистем, танки й не тільки. У Нацгвардії назвали втрати Росії за жовтень

Національна гвардія України продовжує невпинно вибивати ворога з української землі. Лише за жовтень Російська Федерація (РФ) втратила більше 80 танків й сотні артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС)
"Щоденна робота бійців Національної гвардії України - невпинно вибивати ворога з нашої землі. Гвардійці продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у техніці та живій силі", - написав Клименко.
За жовтень, як повідомляє міністр, військові Національної гвардії України знищили:
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила вже більше 700 тисяч терористів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили:
Тим часом 150-а окрема механізована бригада показала знищення ворожої ДРГ дронами на околиці Торецька.
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