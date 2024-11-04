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Сотні артсистем, танки й не тільки. У Нацгвардії назвали втрати Росії за жовтень

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Національна гвардія України продовжує невпинно вибивати ворога з української землі. Лише за жовтень Російська Федерація (РФ) втратила більше 80 танків й сотні артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС)

"Щоденна робота бійців Національної гвардії України -  невпинно вибивати ворога з нашої землі. Гвардійці продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у техніці та живій силі", - написав Клименко. 

За жовтень, як повідомляє міністр, військові Національної гвардії України знищили: 

  • 83 танки;
  • 206 одиниць броньованої техніки; 
  • 327 артилерійських систем; 
  • 426 автомобілів; 
  • 1322 бліндажі і місця скупчення піхоти противника; 
  • 72 засоби РЕБ; 
  • 89 складів боєкомплекту; 
  • 5 реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила вже більше 700 тисяч терористів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили: 

  • особового складу - 1300 осіб;
  • танків - 11 од.;
  • бойових броньованих машин - 15 од.;
  • артилерійських систем - 35 од.;
  • й не тільки. 

Тим часом 150-а окрема механізована бригада показала знищення ворожої ДРГ дронами на околиці Торецька. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НацгвардіяРосійська Федерація