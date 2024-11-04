Сотні артсистем, танки й не тільки. У Нацгвардії назвали втрати Росії за жовтень

"Щоденна робота бійців Національної гвардії України - невпинно вибивати ворога з нашої землі. Гвардійці продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у техніці та живій силі", - написав Клименко.

За жовтень, як повідомляє міністр, військові Національної гвардії України знищили:

83 танки;

206 одиниць броньованої техніки;

327 артилерійських систем;

426 автомобілів;

1322 бліндажі і місця скупчення піхоти противника;

72 засоби РЕБ;

89 складів боєкомплекту;

5 реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила вже більше 700 тисяч терористів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили:

особового складу - 1300 осіб;

танків - 11 од.;

бойових броньованих машин - 15 од.;

артилерійських систем - 35 од.;

й не тільки.

Тим часом 150-а окрема механізована бригада показала знищення ворожої ДРГ дронами на околиці Торецька.