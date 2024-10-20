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Бійці 150 ОМБр дронами знищили ДРГ на околиці Торецька (відео)

Неділя 20 жовтня 2024 16:40
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Бійці 150 ОМБр дронами знищили ДРГ на околиці Торецька (відео) Фото: окупанти намагались засісти у будинку, але їх знищили дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські воїни із 150 ОМБр знищили ДРГ росіян дронами на околиці Торецька. Ворог намагався сховатися у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 150 окремої механізованої бригади.

"Оператори БпЛА 150 ОМБр вміло знищили ворожу ДРГ, що засіла у будинку в околицях Торецька. Окупанти думали, що вдало розташувались, але наші FPV-дрони їх дістали", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, захисники України зупинили наступ противника на цій ділянці.

Нагадаємо, минулого місяця офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону заявив, що військові FPV-дроном знищили рідкісну російську РЕБ. Але найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.

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