Бійці 150 ОМБр дронами знищили ДРГ на околиці Торецька (відео)
Українські воїни із 150 ОМБр знищили ДРГ росіян дронами на околиці Торецька. Ворог намагався сховатися у будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 150 окремої механізованої бригади.
"Оператори БпЛА 150 ОМБр вміло знищили ворожу ДРГ, що засіла у будинку в околицях Торецька. Окупанти думали, що вдало розташувались, але наші FPV-дрони їх дістали", - йдеться у повідомленні.
Як наслідок, захисники України зупинили наступ противника на цій ділянці.
Нагадаємо, минулого місяця офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону заявив, що військові FPV-дроном знищили рідкісну російську РЕБ. Але найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.
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