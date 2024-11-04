Сотни артсистем, танки и не только. В Нацгвардии назвали потери России за октябрь

"Ежедневная работа бойцов Национальной гвардии Украины - неустанно выбивать врага с нашей земли. Гвардейцы продолжают наносить захватчикам ощутимые потери в технике и живой силе", - написал Клименко.

За октябрь, как сообщает министр, военные Национальной гвардии Украины уничтожили:

83 танка;

206 единиц бронированной техники;

327 артиллерийских систем;

426 автомобилей;

1322 блиндажа и места скопления пехоты противника;

72 средства РЭБ;

89 складов боекомплекта;

5 реактивных систем залпового огня.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла уже более 700 тысяч террористов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили:

личного состава - 1300 человек;

танков - 11 ед.;

боевых бронированных машин - 15 ед.;

артиллерийских систем - 35 ед.;

и не только.

Тем временем 150-я отдельная механизированная бригада показала уничтожение вражеской ДРГ дронами на окраине Торецка.