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Сотни артсистем, танки и не только. В Нацгвардии назвали потери России за октябрь

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная гвардия Украины продолжает неустанно выбивать врага с украинской земли. Только за октябрь Российская Федерация (РФ) потеряла более 80 танков и сотни артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД)

"Ежедневная работа бойцов Национальной гвардии Украины - неустанно выбивать врага с нашей земли. Гвардейцы продолжают наносить захватчикам ощутимые потери в технике и живой силе", - написал Клименко. 

За октябрь, как сообщает министр, военные Национальной гвардии Украины уничтожили: 

  • 83 танка;
  • 206 единиц бронированной техники; 
  • 327 артиллерийских систем; 
  • 426 автомобилей; 
  • 1322 блиндажа и места скопления пехоты противника; 
  • 72 средства РЭБ; 
  • 89 складов боекомплекта; 
  • 5 реактивных систем залпового огня.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла уже более 700 тысяч террористов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили: 

личного состава - 1300 человек;
танков - 11 ед.;
боевых бронированных машин - 15 ед.;
артиллерийских систем - 35 ед.;
и не только. 
Тем временем 150-я отдельная механизированная бригада показала уничтожение вражеской ДРГ дронами на окраине Торецка. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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НацгвардияРоссийская Федерация