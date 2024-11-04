Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ

За останню добу з 3 на 4 листопада, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати РФ перевищили 700 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 700 390 (+1300) осіб;

танків - 9193 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 18 538 (+15) од.;

артилерійських систем - 20 121 (+35) од.;

РСЗВ - 1245 (+1) од.;

засоби ППО - 994 од.;

літаків - 369 од.;

гелікоптерів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 280 (+93) од.;

крилатих ракет - 2629 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 28 237 (+77) од.;

спеціальної техніки - 3587 (+3) од.