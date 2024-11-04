ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ

Понеділок 04 листопада 2024 08:15
UA EN RU
Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 3 на 4 листопада, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати РФ перевищили 700 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 700 390 (+1300) осіб;
  • танків - 9193 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 538 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 20 121 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1245 (+1) од.;
  • засоби ППО - 994 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 280 (+93) од.;
  • крилатих ракет - 2629 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 237 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 3587 (+3) од.

Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, 3 листопада, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Два напрямки, Покровський і Курахівський - залишалися найгарячішими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ
Втрати РФ з початку війни перевищили 700 тисяч солдатів, - Генштаб ЗСУ
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США