Сотні артсистем, танки й не тільки. У Нацгвардії назвали втрати Росії за жовтень

Національна гвардія України продовжує невпинно вибивати ворога з української землі. Лише за жовтень Російська Федерація (РФ) втратила більше 80 танків й сотні артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС)

"Щоденна робота бійців Національної гвардії України - невпинно вибивати ворога з нашої землі. Гвардійці продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у техніці та живій силі", - написав Клименко. За жовтень, як повідомляє міністр, військові Національної гвардії України знищили: 83 танки;

206 одиниць броньованої техніки;

327 артилерійських систем;

426 автомобілів;

1322 бліндажі і місця скупчення піхоти противника;

72 засоби РЕБ;

89 складів боєкомплекту;

5 реактивних систем залпового вогню. Втрати Росії у війні Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила вже більше 700 тисяч терористів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили: особового складу - 1300 осіб;

танків - 11 од.;

бойових броньованих машин - 15 од.;

артилерійських систем - 35 од.;

й не тільки. Тим часом 150-а окрема механізована бригада показала знищення ворожої ДРГ дронами на околиці Торецька.