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Сотні артсистем, танки й не тільки. У Нацгвардії назвали втрати Росії за жовтень

Понеділок 04 листопада 2024 15:29
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Сотні артсистем, танки й не тільки. У Нацгвардії назвали втрати Росії за жовтень Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Національна гвардія України продовжує невпинно вибивати ворога з української землі. Лише за жовтень Російська Федерація (РФ) втратила більше 80 танків й сотні артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС)

"Щоденна робота бійців Національної гвардії України - невпинно вибивати ворога з нашої землі. Гвардійці продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у техніці та живій силі", - написав Клименко.

За жовтень, як повідомляє міністр, військові Національної гвардії України знищили:

  • 83 танки;
  • 206 одиниць броньованої техніки;
  • 327 артилерійських систем;
  • 426 автомобілів;
  • 1322 бліндажі і місця скупчення піхоти противника;
  • 72 засоби РЕБ;
  • 89 складів боєкомплекту;
  • 5 реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила вже більше 700 тисяч терористів. Лише за минулу добу Сили оборони знищили:

  • особового складу - 1300 осіб;
  • танків - 11 од.;
  • бойових броньованих машин - 15 од.;
  • артилерійських систем - 35 од.;
  • й не тільки.

Тим часом 150-а окрема механізована бригада показала знищення ворожої ДРГ дронами на околиці Торецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Нацгвардія Російська Федерація
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