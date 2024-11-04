Сотни артсистем, танки и не только. В Нацгвардии назвали потери России за октябрь
Национальная гвардия Украины продолжает неустанно выбивать врага с украинской земли. Только за октябрь Российская Федерация (РФ) потеряла более 80 танков и сотни артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД)
"Ежедневная работа бойцов Национальной гвардии Украины - неустанно выбивать врага с нашей земли. Гвардейцы продолжают наносить захватчикам ощутимые потери в технике и живой силе", - написал Клименко.
За октябрь, как сообщает министр, военные Национальной гвардии Украины уничтожили:
- 83 танка;
- 206 единиц бронированной техники;
- 327 артиллерийских систем;
- 426 автомобилей;
- 1322 блиндажа и места скопления пехоты противника;
- 72 средства РЭБ;
- 89 складов боекомплекта;
- 5 реактивных систем залпового огня.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла уже более 700 тысяч террористов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили:
личного состава - 1300 человек;
танков - 11 ед.;
боевых бронированных машин - 15 ед.;
артиллерийских систем - 35 ед.;
и не только.
Тем временем 150-я отдельная механизированная бригада показала уничтожение вражеской ДРГ дронами на окраине Торецка.
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