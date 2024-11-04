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Сотни артсистем, танки и не только. В Нацгвардии назвали потери России за октябрь

Понедельник 04 ноября 2024 15:29
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Сотни артсистем, танки и не только. В Нацгвардии назвали потери России за октябрь Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная гвардия Украины продолжает неустанно выбивать врага с украинской земли. Только за октябрь Российская Федерация (РФ) потеряла более 80 танков и сотни артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД)

"Ежедневная работа бойцов Национальной гвардии Украины - неустанно выбивать врага с нашей земли. Гвардейцы продолжают наносить захватчикам ощутимые потери в технике и живой силе", - написал Клименко.

За октябрь, как сообщает министр, военные Национальной гвардии Украины уничтожили:

  • 83 танка;
  • 206 единиц бронированной техники;
  • 327 артиллерийских систем;
  • 426 автомобилей;
  • 1322 блиндажа и места скопления пехоты противника;
  • 72 средства РЭБ;
  • 89 складов боекомплекта;
  • 5 реактивных систем залпового огня.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла уже более 700 тысяч террористов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили:

личного состава - 1300 человек;
танков - 11 ед.;
боевых бронированных машин - 15 ед.;
артиллерийских систем - 35 ед.;
и не только.
Тем временем 150-я отдельная механизированная бригада показала уничтожение вражеской ДРГ дронами на окраине Торецка.

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Нацгвардия Российская Федерация
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