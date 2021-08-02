Состязание за "бронзу" в борьбе: Темиров уступил противнику, а Черкасова еще имеет шанс на медаль

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в бронзовом финале Олимпийских игр в Токио до 60 кг. А спортсменка Алла Черкасова не смогла победить в схватке за выход в полуфинал соревнований по вольной борьбе, но еще имеет шанс получить медаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Несмотря на активность и настойчивость Ленура в схватке против представителя Китая Валихана Сайлике, спортивная удача была все же на стороне последнего.

Темирову удалось получить балл в первом периоде, однако его оппонент все же сравнял счет.

Несмотря на атаки и перекат, что провел Темиров, дальше ему не удалось получить баллов, поскольку в последним оценку заработал соперник - именно он и одержал победу.

"В такой схватке, когда идет равная борьба - трудно бороться. И на последних секундах предпринять какое-то техническое действие, чтобы забрать преимущество - сложно...впрочем не жалею, что приехал в Токио. Горд защищать честь Украины!"- сказал украинский боец.

В то же время настойчиво и сосредоточенно начала свои выступления на борцовских коврах олимпийского Токио украинка Алла Черкасова (до 68 кг).

Наша спортсменка победила представительницу Польши - бронзовую призерку Пекина-2008 Агнешку Вещек-Кордус (11:0) в 1/8 и не подарила ни единого шанса представительнице из Германии Анне Кармен Шель (6:0).

Однако Черкасова не смогла победить в схватке с чемпионкой мира-2019 американкой Тамирой Менса-Сток. Борьба завершилась не в пользу нашей соотечественницы (4:10).

Однако украинская спортсменка имеет шанс побороться за олимпийскую "бронзу".

"Сын у меня просил медаль и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада - последний шанс осуществить мечту",- сказала Черкасова.