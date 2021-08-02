Змагання за "бронзу" в боротьбі: Теміров поступився супротивникові, а Черкасова ще має шанс на медаль

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився у бронзовому фіналі Олімпійських ігор в Токіо до 60 кг. А спортсменка Алла Черкасова не змогла перемогти в сутичці за вихід до півфіналу змагань з вільної боротьби, але ще має шанс отримати медаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Попри активність та наполегливість Ленура у сутичці проти представника Китаю Валіхана Сайліке, спортивна удача була все ж на боці останнього.

Темірову вдалося здобути бал у першому періоді, проте його опонент все ж зрівняв рахунок.

Не зважаючи на атаки та перекат, що провів Теміров, далі йому не вдалося отримати балів, оскільки останнім оцінку заробив суперник - саме він й здобув перемогу.

"У такій сутичці, коли йде рівна боротьба, - важко боротися. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу - складно…Втім не шкодую, що приїхав до Токіо. Гордий захищати честь України!" - сказав український боєць.

Водночас наполегливо та зосереджено розпочала свої виступи на борцівських килимах олімпійського Токіо українка Алла Черкасова (до 68 кг).

Наша спортсменка перемогла представницю Польщі - бронзову призерку Пекіну-2008 Агнєшку Вєщек-Кордус (11:0) в 1/8 та не подарувала жодного шансу борчині з Німеччини Анні Кармен Шель (6:0).

Однак Черкасова не змогла перемогти у сутичці з чемпіонкою світу-2019 американкою Тамірою Менса-Сток. Боротьба завершилася не на користь нашої співвітчизниці (4:10).

Проте українська спортсменка має шанс поборотися за олімпійську "бронзу".

"Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада - останній шанс здійснити мрію", - сказала Черкасова.