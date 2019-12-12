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Состояние пострадавших на пожаре в Одессе стабилизировалось

Новости » Общество     12.12.2019 - 19:20
Состояние пострадавших на пожаре в Одессе стабилизировалось
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В больницах остаются 9 человек

После пожара в колледже в Одессе девять человек остаются в больницах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.

По его информации, состояние пострадавших стабилизировалось, их жизни ничего не угрожает.

"Девять человек до сих пор находятся в больнице. Они полностью обеспечены всеми медикаментами. Их состояние уже стабильное и имеет положительную динамику", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших на пожаре в Одессе стабилизировалось

Как известно, в настоящее время поисковая операция на месте пожара в экономическом колледже завершена. На пожаре погибли 16 человек.

Ранее сообщалось, что семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в одесском доме по ул Троицкая, 25 выплатят единовременное пособие от 20 до 120 тысяч гривен.

РБК-Украина писало, что для установления личностей погибших при пожаре в одесском колледже назначена генетическая экспертиза.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В колледже не было даже пожарной сигнализации. Полиция рассматривала версии поджога и неисправной проводки.

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