Стан постраждалих на пожежі в Одесі стабілізувався

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

В лікарнях залишається 9 людей

Після пожежі в коледжі в Одесі дев'ять людей залишаються у лікарнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.

За його інформацією, стан постраждалих стабілізувався, їхньому життю нічого не загрожує.

"Дев’ять людей досі перебувають у лікарні. Вони повністю забезпечені всіма медикаментами. Їхній стан вже стабільний та має позитивну динаміку", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі пошукову операцію на місці пожежі в економічному коледжі завершено. На пожежі загинули 16 осіб.

Раніше повідомлялося, що сім'ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в одеському будинку по вул Троїцька, 25 виплатять одноразову допомогу від 20 до 120 тисяч гривень.

РБК-Україна писало, що для встановлення осіб загиблих при пожежу в одеському коледжі призначена генетична експертиза.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі сталась 4 грудня. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації. Поліція розглядала версії підпалу і несправної проводки.