На месте пожара в Одессе завершили поисковую операцию

Фото: место пожара в Одессе (dumskaya.net)

В больницах остаются 10 пострадавших

По состоянию на 12 декабря на месте пожара в Одессе завершилась поисковую операцию. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

По его словам, по состоянию на сегодня поисковую операцию завершена, начались ремонтно-восстановительные работы.

"Пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня", - отметил он.

Котляр добавил, что на стационарном лечении находятся 10 человек - семеро взрослых и трое подростков. Правоохранительными органами и судебно-медицинской экспертизой проводится идентификация погибших.

Напомним, ранее был опубликован список жертв пожара в Одессе. В отношении шестерых погибших продолжается идентификация.

Отметим, сегодня спасатели достали из-под завалов останки последних жертв.

Пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате трагедии погибли 16 человек, более 30 человек пострадали. Накануне Киевский районный суд Одессы взял под круглосуточный домашний арест директора одесского колледжа экономики и права.