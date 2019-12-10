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Пострадавшим от пожара в Одессе выплатят до 120 тысяч гривен

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 22:28
Пострадавшим от пожара в Одессе выплатят до 120 тысяч гривен
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Деньги получат семьи погибших и пострадавшие

Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в одесском здании по ул Троицкая, 25 выплатят одноразовую помощь от 20 до 120 тысяч гривен. Об этом говорится в распоряжении мэрии города, передает РБК-Украина.

Так, согласно распоряжению от 10 декабря № 1179, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь, а именно:

  • семьям погибших в размере 120 тысяч гривен на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечисляется исполнителям услуг;
  • лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений:
  • легкое состояние – в размере 20 тысяч гривен на одного человека;
  • среднее состояние – в размере 40 тысяч гривен на одного человека;
  • тяжелое состояние – в размере 80 тысяч гривен на одного человека.

По предварительным подсчетам, общий объем оказанной помощи составит более 3,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших. Деньги будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Пожар в одесском колледже случился 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Второй версией пожара является поджог.

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