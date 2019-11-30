Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

Фото: церемония жеребьевки (uefa.com)

Последние четыре команды станут известны весной

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Перед жеребьевкой команды были разделены на четыре корзины в зависимости от рейтинга по итогам квалификационных соревнований.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Итоговый состав групп C и F будет определен в марте 2020 года по итогам поединков плей-офф Лиги наций.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.