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Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро-2020

Новости » Спорт     30.11.2019 - 19:55
Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро-2020
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Четвертый соперник определится весной следующего года

По итогам жеребьевки группового раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Украины узнала имена команд, с которыми сыграет на европейском первенстве. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команда Андрея Шевченко сыграет в группе C. Как уже было известно ранее, одним из соперников будет сборная Нидерландов. В группу также присоединилась Австрия. Четвертая команда определится по итогам стыковых играх. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония

Матчи с участием сборной Украины в группе C состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Команда "сине-желтых" проведет свои поединки в Бухаресте и Амстердаме.

Групповой этап завершится 24 июня. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды и четыре третьих места.

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля, матчи впервые в истории будут сыграны в 12 разных странах по всему континенту. Решающий поединок будет сыгран на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.

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