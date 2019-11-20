УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Украина - в первой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте организации.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин)

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D