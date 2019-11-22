ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Новости » Спорт     22.11.2019 - 13:31
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Шестнадцать сборных разыграют четыре последние путевки в финальную стадию

Состоялась жеребьевка стыковых матчей для сборных, которые не пробились на Евро-2020 через групповой отбор, но стали лучшими в группах Лиги Наций. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На данном этапе будут участвовать 16 команд, которые и разыграют оставшиеся четыре путевки на главный европейский турнир.

Результаты жеребьевки:

Путь А
Полуфинал 1. Исландия - Румыния
Полуфинал 2. Болгария - Венгрия

Путь В
Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2. Словакия - Ирландия

Путь C
Полуфинал 1. Шотландия - Израиль
Полуфинал 2. Норвегия - Сербия

Путь D
Полуфинал 1. Грузия - Беларусь
Полуфинал 2. Северная Македония

Победители полуфиналов встретятся в финале. Матчи 1/2 пройдут 26 марта, а финалы плей-офф - 31 марта.

Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее на турнир через квалификацию вышли Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы состоится в Бухаресте в субботу, 30 ноября, в 19:00.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки финальной стадии Евро-2020 Капитан сборной Англии стал лучшим бомбардиром отбора Евро-2020
Новости Украины жеребьевкаЛига нацийЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь