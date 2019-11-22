Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Шестнадцать сборных разыграют четыре последние путевки в финальную стадию
Состоялась жеребьевка стыковых матчей для сборных, которые не пробились на Евро-2020 через групповой отбор, но стали лучшими в группах Лиги Наций. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
На данном этапе будут участвовать 16 команд, которые и разыграют оставшиеся четыре путевки на главный европейский турнир.
Результаты жеребьевки:
Путь А
Полуфинал 1. Исландия - Румыния
Полуфинал 2. Болгария - Венгрия
Путь В
Полуфинал 1. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2. Словакия - Ирландия
Путь C
Полуфинал 1. Шотландия - Израиль
Полуфинал 2. Норвегия - Сербия
Путь D
Полуфинал 1. Грузия - Беларусь
Полуфинал 2. Северная Македония
Победители полуфиналов встретятся в финале. Матчи 1/2 пройдут 26 марта, а финалы плей-офф - 31 марта.
Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее на турнир через квалификацию вышли Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы состоится в Бухаресте в субботу, 30 ноября, в 19:00.
Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.