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Відбулося жеребкування групового етапу Євро-2020

Новини » Спорт     30.11.2019 - 20:59
Відбулося жеребкування групового етапу Євро-2020
Фото: церемонія жеребкування (uefa.com)

Останні чотири команди стануть відомі навесні

Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Перед жеребкуванням команди були розподілені на чотири кошики залежно від рейтингу за підсумками кваліфікаційних змагань.

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс

Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія

Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець стикових матчів шляху A (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія) або D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь)

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець стикових матчів шляху C (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль)

Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець стикових матчів шляху B (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія)

Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець стикових матчів шляху A (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія) або D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь)

Підсумковий складу груп C і F буде визначений в березні 2020 року за підсумками поєдинків плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.

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