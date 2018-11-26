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Весь состав ВМС Украины подняли по тревоге

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 00:08
Весь состав ВМС Украины подняли по тревоге
Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Корабли выходят в море

Из-за нападения Российской Федерации на украинские корабли в Азовском море весь состав Военно-морских сил (ВМС) Украины был поднят по тревоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - говорится в сообщении.

Весь состав ВМС Украины подняли по тревоге

Напомним, что сегодня в 00:00 на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будет рассмотрен вопрос введение военного положения.

Кроме того, в Федеральной службе безопасности Российской Федерации подтвердили захват и обстрел трех кораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.

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Новости Украины агрессия РФАзовское море
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