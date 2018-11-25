В ФСБ РФ подтвердили захват украинских кораблей

Иллюстративное фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

По данным ФСБ, трое украинских военных получили ранения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) подтвердила захват трех кораблей Военно-морских сил Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Спецслужбы РФ сообщили, что российские пограничники применили оружие против кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые, по словам ФСБ, незаконно пересекли российскую границу.

"Поскольку они (корабли, - ред.) не реагировали на требование остановиться и опасно маневрировали, по ним был открыт огонь", - заявили в ФСБ РФ.

По данным ФСБ РФ, в результате обстрела ранения получили 3 военных Военно-морских сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что на заседании СНБО, которое состоится сегодня в 00:00, будет рассмотрен вопрос о введении военного положения.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 25 ноября, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море. В результате действий РФ были захвачены три украинских судна, ранены 6 украинских моряков.