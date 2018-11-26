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Весь склад ВМС України підняли по тривозі

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 00:08
Весь склад ВМС України підняли по тривозі
Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Кораблі виходять у море

Через напад Російської Федерації на українські кораблі у Азовському морі весь склад Військово-морських сил (ВМС) України було піднято по тривозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

"Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море", - йдеться у повідомленні.

Весь склад ВМС України підняли по тривозі

Нагадаємо, що сьогодні о 00:00 на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) буде розглянуте питання введення воєнного стану.

Крім того, у Федеральній службі безпеки Російської Федерації підтвердили захоплення та обстріл трьох кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.

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