Весь склад ВМС України підняли по тривозі

Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Кораблі виходять у море

Через напад Російської Федерації на українські кораблі у Азовському морі весь склад Військово-морських сил (ВМС) України було піднято по тривозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

"Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні о 00:00 на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) буде розглянуте питання введення воєнного стану.

Крім того, у Федеральній службі безпеки Російської Федерації підтвердили захоплення та обстріл трьох кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.