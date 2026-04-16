Главная » Жизнь » Общество

Сорок откликов на одну квартиру: в каком городе рекордно вырос спрос на аренду жилья

06:40 16.04.2026 Чт
Украинцы стали чаще арендовать жилье в прифронтовых городах
aimg Татьяна Веремеева
Сорок откликов на одну квартиру: в каком городе рекордно вырос спрос на аренду жилья Фото: Где больше всего вырос спрос на жилье в Украине? (Виталий Носач, РБК-Украина)

В марте 2026 года спрос на аренду квартир вырос в большинстве областных центров Украины. Чаще всего ищут жилье в прифронтовых городах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • Лидеры спроса: Самая высокая активность соискателей зафиксирована в Запорожье, Харькове и Сумах.
  • Динамика роста: В Запорожье и Харькове спрос вырос в 3-4 раза по сравнению с мартом 2025 года.
  • Спад в мегаполисах: В Киеве и Одессе зафиксирована отрицательная динамика - спрос на 1-комнатные квартиры упал на 15% и 28% соответственно.
  • Западный вектор: Львов сохраняет статус "тихой гавани" с устойчивым ростом спроса на уровне 40-46%.
  • Факторы влияния: На рынок давят миграционные процессы, присутствие военных в регионах и сезонные колебания.

Где ищут жилье активнее всего

Наибольший ажиотаж наблюдается в Запорожье. Там на одно объявление об аренде 1-комнатной квартиры приходится почти 40 отзывов - это почти вчетверо больше, чем год назад. Подобная ситуация и в Харькове, где показатель вырос втрое - до 30 откликов.

Высокий спрос также зафиксировали в Сумах и Житомире - по 25 откликов на объявление. Однако если в Житомире интерес вырос почти наполовину, то в Сумах он, наоборот, снизился по сравнению с прошлым годом.

В городах среднего размера, таких как Кропивницкий, Черновцы, Ужгород и Черкассы, спрос также остается высоким - в пределах 20-24 откликов на одно предложение.

Что происходит в крупных городах

В отличие от прифронтовых и центральных регионов, в крупных городах ситуация менее однозначная. В Киеве и Одессе спрос на аренду даже снизился - до около 10-15 откликов на объявление.

В то же время во Львове и Днепре интерес к аренде, наоборот, вырос. Это свидетельствует о том, что западные и часть центральных регионов продолжают оставаться привлекательными для арендаторов.

Какие квартиры ищут чаще всего

Наибольшая конкуренция традиционно наблюдается за 1- и 2-комнатные квартиры. Именно в этих сегментах фиксируют самое высокое количество откликов.

Например, в сегменте 2-комнатного жилья снова лидируют Запорожье и Харьков - 38 и 37 откликов соответственно. В то же время в крупных городах этот показатель значительно ниже.

Спрос на 3-комнатные квартиры в целом скромнее, но и здесь в некоторых городах он вырос в несколько раз. В частности, в Запорожье - почти до 30 откликов на объявление.

Почему растет спрос

Эксперты объясняют такую динамику несколькими факторами. Наибольший рост наблюдается в прифронтовых городах и части центральных регионов - это связано с внутренней миграцией, спросом со стороны военных, а также ограниченным количеством доступного жилья.

В крупных городах ситуация другая: спрос частично снижается из-за факторов безопасности и сезонных колебаний.

В то же время западные регионы демонстрируют стабильно высокий интерес к аренде с постепенным ростом, что делает их одними из самых конкурентных на рынке жилья.

Ранее РБК-Украина писало об изменении цен на аренду жилья в Киеве. За год аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подешевела на 6-8%, тогда как цены на трехкомнатные остались без изменений. В то же время в центре, в частности в Печерском районе, жилье наоборот подорожало.

Также мы рассказывали, что в течение последнего года жилье подорожало в большинстве городов на 10-20%, больше всего - в Тернополе, а также существенно выросли цены в Киеве и других областных центрах. В то же время удешевление зафиксировали только в Запорожье и Херсоне.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы