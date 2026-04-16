Сорок откликов на одну квартиру: в каком городе рекордно вырос спрос на аренду жилья

В марте 2026 года спрос на аренду квартир вырос в большинстве областных центров Украины. Чаще всего ищут жилье в прифронтовых городах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Главное: Лидеры спроса : Самая высокая активность соискателей зафиксирована в Запорожье, Харькове и Сумах.

Динамика роста: В Запорожье и Харькове спрос вырос в 3-4 раза по сравнению с мартом 2025 года.

Спад в мегаполисах: В Киеве и Одессе зафиксирована отрицательная динамика - спрос на 1-комнатные квартиры упал на 15% и 28% соответственно.

Западный вектор: Львов сохраняет статус "тихой гавани" с устойчивым ростом спроса на уровне 40-46%.

Факторы влияния: На рынок давят миграционные процессы, присутствие военных в регионах и сезонные колебания.

Где ищут жилье активнее всего

Наибольший ажиотаж наблюдается в Запорожье. Там на одно объявление об аренде 1-комнатной квартиры приходится почти 40 отзывов - это почти вчетверо больше, чем год назад. Подобная ситуация и в Харькове, где показатель вырос втрое - до 30 откликов.

Высокий спрос также зафиксировали в Сумах и Житомире - по 25 откликов на объявление. Однако если в Житомире интерес вырос почти наполовину, то в Сумах он, наоборот, снизился по сравнению с прошлым годом.

В городах среднего размера, таких как Кропивницкий, Черновцы, Ужгород и Черкассы, спрос также остается высоким - в пределах 20-24 откликов на одно предложение.

Что происходит в крупных городах

В отличие от прифронтовых и центральных регионов, в крупных городах ситуация менее однозначная. В Киеве и Одессе спрос на аренду даже снизился - до около 10-15 откликов на объявление.

В то же время во Львове и Днепре интерес к аренде, наоборот, вырос. Это свидетельствует о том, что западные и часть центральных регионов продолжают оставаться привлекательными для арендаторов.

Какие квартиры ищут чаще всего

Наибольшая конкуренция традиционно наблюдается за 1- и 2-комнатные квартиры. Именно в этих сегментах фиксируют самое высокое количество откликов.

Например, в сегменте 2-комнатного жилья снова лидируют Запорожье и Харьков - 38 и 37 откликов соответственно. В то же время в крупных городах этот показатель значительно ниже.

Спрос на 3-комнатные квартиры в целом скромнее, но и здесь в некоторых городах он вырос в несколько раз. В частности, в Запорожье - почти до 30 откликов на объявление.

Почему растет спрос

Эксперты объясняют такую динамику несколькими факторами. Наибольший рост наблюдается в прифронтовых городах и части центральных регионов - это связано с внутренней миграцией, спросом со стороны военных, а также ограниченным количеством доступного жилья.

В крупных городах ситуация другая: спрос частично снижается из-за факторов безопасности и сезонных колебаний.

В то же время западные регионы демонстрируют стабильно высокий интерес к аренде с постепенным ростом, что делает их одними из самых конкурентных на рынке жилья.