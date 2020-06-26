Фигуранта дела экс-главы Кировоградской ОГА арестовали

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководителю патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергею Шевченко. Чиновника отправили под арест на три месяца с правом внесения 5 млн гривен залога.

Соответствующее решение было озвучено во время судебного заседания.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство обвинения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил для Шевченко залог в размере 8 миллионов гривен.

"Выбрать подозреваемому Шевченко Сергею Сергеевичу 20.01.1995 г.р. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 23 августа. Определить подозреваемому залог в размере 2500 размеров прожиточного минимума, что составляет 5 млн 67 тысяч 500 гривен", - говорится в постановлении судьи.

Напомним, накануне НАБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и его сообщника на получении части взятки, которую те требовали за невмешательство в деятельность другого чиновника.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что информацию о коррупции в Кировоградской ОГА получил несколько дней назад от СБУ. Чиновника уволили.

Отметим, НАБУ будет настаивать на 12 млн залога во время избрания меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА, ему уже вручили подозрение в совершении преступления.