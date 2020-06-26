Зеленский о задержании Балоня: украл - садись, вот и все

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отреагировал на задержание главы Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым задержание главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Президент подчеркнул, что закон один для всех.

Об этом он заявил в ходе поездки в Херсонскую область.

Зеленский отметил, что информацию о взятках в Кировоградской ОГА получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

"Не буду называть все фамилии - есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались … Это справедливо. Нет наши - не наши, есть украл - садись, вот и все", - отметил президент.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро задержало Балоня на получении части взятки, которую он требовал за то, чтобы не мешать деятельности другого чиновника. По данным следствия, общая сумма взятки составляла почти 2 млн гривен.

До задержания Балоня Кабинет министров согласовал его отставку.

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Автор: РБК-Украина