Фігуранта справи екс-голови Кіровоградської ОДА заарештували

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу керівнику патронатної служби голови Кіровоградської ОДА Сергію Шевченку. Чиновника відправили під арешт на три місяці з правом внесення 5 млн гривень застави.

Відповідне рішення було озвучено під час судового засідання.

Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання обвинувачення. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив для Шевченка заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

"Обрати підозрюваному Шевченку Сергію Сергійовичу 20.01.1995 р.н. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 23 серпня . Визначити підозрюваному заставу у розмірі 2500 розмірів прожиткового мінімуму, що становить 5 млн 67 тисяч 500 гривень", - йдеться в ухвалі судді.

Нагадаємо, напередодні НАБУ затримала голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і його спільника на отримання частини хабара, що ті вимагали за невтручання в діяльність іншого чиновника.

Президент Володимир Зеленський розповів, що інформацію про корупцію в Кіровоградській ОДА отримав кілька днів тому від СБУ. Чиновника звільнили.

Зазначимо, НАБУ буде наполягати на 12 млн застави під час обрання запобіжного заходу екс-голові Кіровоградської ОДА, йому вже вручили підозру у вчиненні злочину.