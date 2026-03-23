Сонячно вдень, морозно вночі: що буде з погодою сьогодні і коли найтепліший день тижня

Сьогодні, 23 березня, в Україні переважатиме сонячна і помірно тепла погода, проте ночі ще залишатимуться холодними

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом, сьогодні у більшості областей країни очікується суха та сонячна погода з денними температурами повітря +10+14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8+12 градусів.

"Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої ночі від 3° морозу до 4° тепла, тому вранці ще свіже повітря і теплий шалик не буде зайвим", - застерегла синоптик.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде мінлива хмарність, без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 8-13 градусів; у самому Києві вночі 0-2 градуси тепла, вдень 10-12 градусів.

Що далі з погодою

За словами Діденко, найбільш теплим днем у найближчому тижні попередньо обіцяє бути четвер - вдень +12+18 градусів.

Фото: прогноз погоди на 23 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)