Сонячно вдень, морозно вночі: що буде з погодою сьогодні і коли найтепліший день тижня
Сьогодні, 23 березня, в Україні переважатиме сонячна і помірно тепла погода, проте ночі ще залишатимуться холодними
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За прогнозом, сьогодні у більшості областей країни очікується суха та сонячна погода з денними температурами повітря +10+14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8+12 градусів.
"Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої ночі від 3° морозу до 4° тепла, тому вранці ще свіже повітря і теплий шалик не буде зайвим", - застерегла синоптик.
Погода у Києві
Сьогодні у столиці буде мінлива хмарність, без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.
Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 8-13 градусів; у самому Києві вночі 0-2 градуси тепла, вдень 10-12 градусів.
Що далі з погодою
За словами Діденко, найбільш теплим днем у найближчому тижні попередньо обіцяє бути четвер - вдень +12+18 градусів.
Фото: прогноз погоди на 23 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)
Нагадаємо, нещодавно в Україну ненадовго повернулась зима. В частині областей випав мокрий сніг.
Зокрема, на горі Піп Іван випав сніг та вдарив мороз у -8 градусів.
Як зазначили у ДСНС, гори нині виглядають як "зимова казка з характером": сніг засипає схили, а видимість майже зникає через білий серпанок. Водночас рятувальники наголошують, що такі погодні умови є небезпечними.
